TortPanini

Делаю сайты на Tilda. Открыт к новым заказам

Привет, Меня зовут Дмитрий!

Я молодой web-дизайнер на площадке Tilda. Сейчас прохожу обучение в онлайн школе "Design GYM" под руководством куратора.

Соответственно ваш сайт будет красивый и стильный.

Список моих преимуществ:

- Учту все ваши пожелания.

- Подберу нужные картинки и материалы, если в этом будет необходимость.

- Напишу текст для вашего сайта (за доп. оплату);

- Сделаю красивый дизайн;

- Подключу формы оплаты. (Для интернет-Магазина);

- Подключу формы заявок и адаптирую под устройства;

- Помогу подключить домен и заявки на почту.

1 Стандартный блок - 1500 Р

1 Уникальный блок - 2500 Р

Текст - от 3000 Р;

Стоимость и сроки могут меняться. Стоимость сайта договорная и зависит от сложности работы.

Порядок работы:

1. Согласовываем все детали будущего сайта.

2. Оплата 30%

3. Сайт полностью наполняется и оптимизируется. (Сайт готов)

4. Оплата 100%

5. Сайт переносится на ваш аккаунт.

Оплата подписки на Tilda от вас, но можно бесплатным тарифом. Также, домен и хостинг оплачиваете вы.

Срок выполнения работы - обговаривается.