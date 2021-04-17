TortPanini

Привет, Меня зовут Дмитрий!
Я молодой web-дизайнер на площадке Tilda. Сейчас прохожу обучение в онлайн школе "Design GYM" под руководством куратора.
Соответственно ваш сайт будет красивый и стильный.
Список моих преимуществ:
- Учту все ваши пожелания.
- Подберу нужные картинки и материалы, если в этом будет необходимость.
- Напишу текст для вашего сайта (за доп. оплату);
- Сделаю красивый дизайн;
- Подключу формы оплаты. (Для интернет-Магазина);
- Подключу формы заявок и адаптирую под устройства;
- Помогу подключить домен и заявки на почту.
1 Стандартный блок - 1500 Р
1 Уникальный блок - 2500 Р
Текст - от 3000 Р;
Стоимость и сроки могут меняться. Стоимость сайта договорная и зависит от сложности работы.
Порядок работы:
1. Согласовываем все детали будущего сайта.
2. Оплата 30%
3. Сайт полностью наполняется и оптимизируется. (Сайт готов)
4. Оплата 100%
5. Сайт переносится на ваш аккаунт.
Оплата подписки на Tilda от вас, но можно бесплатным тарифом. Также, домен и хостинг оплачиваете вы.
Срок выполнения работы - обговаривается.