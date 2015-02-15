Toshz

Антон Toshz

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайнер-иллюстратор
  • Подробное портфолио тут https://www.behance.net/AwesomeTosha
  • Имею 2-х летний опыт создания иллюстраций для игр и книг, дизайна логотипов. Работаю как фрилансер. Рисую в графических программах Adobe Illustrator‚ Adobe Photoshop. Работы выполняю на графическом планшете Wacom.
  • Образование: Краматорский Технологический Техникум, Модельер-конструктор, младший специалист
  • Хочу сотрудничать: со студиями по разработке игр, с интересными проектами, с рекламными агентствами.
  • Мне 22. В свободное от работы время пишу хаус,электро-хаус музыку.
Обожаю путешествовать, исследовать новые места. Вдохновение 

                  черпаю в людях, литературе, хорошей музыке.

Портфолио

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$3/час
от $20
#94
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $20
#276