Дизайнер-иллюстратор
- Подробное портфолио тут https://www.behance.net/AwesomeTosha
- Имею 2-х летний опыт создания иллюстраций для игр и книг, дизайна логотипов. Работаю как фрилансер. Рисую в графических программах Adobe Illustrator‚ Adobe Photoshop. Работы выполняю на графическом планшете Wacom.
- Образование: Краматорский Технологический Техникум, Модельер-конструктор, младший специалист
- Хочу сотрудничать: со студиями по разработке игр, с интересными проектами, с рекламными агентствами.
- Мне 22. В свободное от работы время пишу хаус,электро-хаус музыку.
черпаю в людях, литературе, хорошей музыке.
Портфолио
- Одежда для персонажей578 просмотров
- Иллюстрации. Вектор495 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$3/час
от $20
#94
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $20
#276