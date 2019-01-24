Tovarnitskiy_Mix

Михаил Товарницкий Tovarnitskiy_Mix

 
31 годУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Бот трафик на сайт

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать бота который будет заходить на сайт, скролить страницы, переходить на другие, выделять текст и тд....   Пример.  Возможности:  География посетителей: Россия   Каждые 24 часа уникальные IP  Время пребывания на сайте: ~ 1 минута (увеличить можно через ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Програмист для разработки приложения

    $240

    Добрый день. Имеется на руках вот такой вот ридер HTY711  [url=https://ru.aliexpress.com/item/HTY711-Bluetooth-Handheld-Mini-Android-Pos-Terminal-With-NFC-Card-Reader/32792514488.html][/url]https://ru.aliexpress.com/item/HTY711-Bluetooth-Handheld-Mini-Android-Pos-Terminal-With-NFC-Card-Reader/32792514488.html Есть также к нему заводской SDK.   [url=https://www.sendspace.com/file/ze881n][/url]https://www.sendspace.com/file/ze881n Задача состоит в том чтобы доработать приложение и соеденить его с апи мерчанта  https://stripe.com/docs/api Соеденить его по блютуз с телефоном и через приложение ...

    AndroidHTML
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка обработчика 1С для взаимодействия с BGBILLING

    Компания Интернет провайдер. Написан и используется обработчик для  ежемесячной выгрузки наработки из биллинговой системы в 1С.   Требуется модернизация обработчика:  1. Если абонент в течении расчетного периода ( прошлый месяц) был какое-то время заблокирован по неуплате, перезаключал договор, расторгал ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад