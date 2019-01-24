Tovarnitskiy_Mix

Добрый день. Имеется на руках вот такой вот ридер HTY711 [url=https://ru.aliexpress.com/item/HTY711-Bluetooth-Handheld-Mini-Android-Pos-Terminal-With-NFC-Card-Reader/32792514488.html][/url]https://ru.aliexpress.com/item/HTY711-Bluetooth-Handheld-Mini-Android-Pos-Terminal-With-NFC-Card-Reader/32792514488.html Есть также к нему заводской SDK. [url=https://www.sendspace.com/file/ze881n][/url]https://www.sendspace.com/file/ze881n Задача состоит в том чтобы доработать приложение и соеденить его с апи мерчанта https://stripe.com/docs/api Соеденить его по блютуз с телефоном и через приложение ...