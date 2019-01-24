Tovarnitskiy_Mix

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать бота который будет заходить на сайт, скролить страницы, переходить на другие, выделять текст и тд.... Пример. Возможности: География посетителей: Россия Каждые 24 часа уникальные IP Время пребывания на сайте: ~ 1 минута (увеличить можно через ...
Михаил Товарницкий Tovarnitskiy_MixTovarnitskiy_Mix
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $240
Добрый день. Имеется на руках вот такой вот ридер HTY711 [url=https://ru.aliexpress.com/item/HTY711-Bluetooth-Handheld-Mini-Android-Pos-Terminal-With-NFC-Card-Reader/32792514488.html][/url]https://ru.aliexpress.com/item/HTY711-Bluetooth-Handheld-Mini-Android-Pos-Terminal-With-NFC-Card-Reader/32792514488.html Есть также к нему заводской SDK. [url=https://www.sendspace.com/file/ze881n][/url]https://www.sendspace.com/file/ze881n Задача состоит в том чтобы доработать приложение и соеденить его с апи мерчанта https://stripe.com/docs/api Соеденить его по блютуз с телефоном и через приложение ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Компания Интернет провайдер. Написан и используется обработчик для ежемесячной выгрузки наработки из биллинговой системы в 1С. Требуется модернизация обработчика: 1. Если абонент в течении расчетного периода ( прошлый месяц) был какое-то время заблокирован по неуплате, перезаключал договор, расторгал ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад