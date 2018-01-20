Toxa63180

Антон Toxa63180

 
29 летРоссия/Тольятти
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер стаж 4 года.

Антон г.Тольятти

Хочу получить должность копирайтера, где мои писательские навыки и опыт могут быть использованы для создания привлекательного контента для компании.

Резюме: Высококвалифицированный и креативный копирайтер с 4-летним опытом создания увлекательных и информативных статей и текстов. Умение писать для разных отраслей и аудиторий. Высокая скорость набора текста и хорошие навыки работы с компьютером.

Образование: средне-профессиональное. Тольяттинский Индустриально Педагогический Колледж.

  •  Навыки:

    • Отличные навыки письма

    • Сильные навыки грамматики и редактирования

    • Уверенное владение Microsoft Office и Google Suite

    • Быстрая скорость набора текста

    • Знание лучших SEO-практик

    • Умение работать самостоятельно и в команде

    • Большое внимание к деталям

    Опыт:

    Копирайтер на удалёнке TechnoTextEdit.com, [Тольятти] [20.01.2018-24.02.2022]

    • Создавал контент для различных клиентов в разных отраслях, включая технологии, здравоохранение и финансы.

    • Написание статей, сообщений в блогах, содержания веб-сайтов и описаний продуктов.

    • Проведены исследования для обеспечения точности и актуальности контента.

    • Взаимодействие с клиентами и членами команды для обеспечения удовлетворенности клиентов.

    • Следовали лучшим практикам SEO, чтобы оптимизировать контент для поисковых систем.

    • Отредактированный и проверенный контент для обеспечения высокого качества.

    Сертификаты:

     

Написание статей