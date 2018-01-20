Антон г.Тольятти
Хочу получить должность копирайтера, где мои писательские навыки и опыт могут быть использованы для создания привлекательного контента для компании.
Резюме: Высококвалифицированный и креативный копирайтер с 4-летним опытом создания увлекательных и информативных статей и текстов. Умение писать для разных отраслей и аудиторий. Высокая скорость набора текста и хорошие навыки работы с компьютером.
Образование: средне-профессиональное. Тольяттинский Индустриально Педагогический Колледж.
Навыки:
Отличные навыки письма
Сильные навыки грамматики и редактирования
Уверенное владение Microsoft Office и Google Suite
Быстрая скорость набора текста
Знание лучших SEO-практик
Умение работать самостоятельно и в команде
Большое внимание к деталям
Опыт:
Копирайтер на удалёнке TechnoTextEdit.com, [Тольятти] [20.01.2018-24.02.2022]
Создавал контент для различных клиентов в разных отраслях, включая технологии, здравоохранение и финансы.
Написание статей, сообщений в блогах, содержания веб-сайтов и описаний продуктов.
Проведены исследования для обеспечения точности и актуальности контента.
Взаимодействие с клиентами и членами команды для обеспечения удовлетворенности клиентов.
Следовали лучшим практикам SEO, чтобы оптимизировать контент для поисковых систем.
Отредактированный и проверенный контент для обеспечения высокого качества.
Сертификаты:
Курс по основам копирайтинга, TechnoTextEdit.com, [24.02.2022]
Курс по основам SEO, TechnoTextEdit.com, [24.02.2022]