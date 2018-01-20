Копирайтер стаж 4 года.

Антон г.Тольятти

Хочу получить должность копирайтера, где мои писательские навыки и опыт могут быть использованы для создания привлекательного контента для компании.

Резюме: Высококвалифицированный и креативный копирайтер с 4-летним опытом создания увлекательных и информативных статей и текстов. Умение писать для разных отраслей и аудиторий. Высокая скорость набора текста и хорошие навыки работы с компьютером.

Образование: средне-профессиональное. Тольяттинский Индустриально Педагогический Колледж.