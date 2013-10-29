http://vk.com/olya.design

Знания и умения:

Microsoft Office, Internet и контент (ведение блогов, групп в соц-сетях, новостной ленты сайтов, написание обзоров и рецензий), Linux Ubuntu, администрирование сайтов (CMS), Web-Дизайн (дизайн сайтов, групп в соц-сетях, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, HTML, CSS, Flash, JavaScript, DreamWeaver, и т. п.), копирайтинг, SEO, SMO, SMM, контекстная реклама (AdWords, Direct), полиграфия (Photoshop, Illustrator, CorelDraw, цветоделение, InDesign, полиграфическая верстка, допечатная подготовка, печать в типографии), разработка фирменного стиля (логотипы, визитки, рекламная продукция, бланки, сувенирная продукция), брендинг и т. п.

Выпускник ЛИМТУ по специальности "Cпециалист в области компьютерной графики и веб-дизайна".

Курсы английского Pitman ESOL, уровень Upper-Intermediate: все, описаное выше, могу выполнять на двух языках.

Занимаюсь фрилансом как копирайтер, контентщик, дизайнер, веб-дизайнер.

Пишу грамотные с орфографической и пунктуационной точки зрения тексты (от оптимизированных текстов для сайтов до интервью и обзоров для интернет-журналов) на русском и английском языке со 100%-ной уникальностью на любые темы. В зависимости от необходимости, могу писать строго, официально, или наоборот, ярко, сочно и красочно, так, что товар или услугу сразу же захочется "попробовать на вкус". Создаю "вкусные" заголовки и дополню текст слоганами.

Занимаюсь созданием полиграфической продукции под ключ: от разработки дизайн-макета до печати тиража в типографии.

Также занимаюсь разработкой фирменного стиля.

Организую развлекательные мероприятия как промоутер и ивент-менеджер.

Непрерывно занимаюсь самообразованием.

Личные качества:

Целеустремленность, творческое мышление и креативность, видение многовариантности решения задач, ответственность, надежность, честность, обучаемость, интерес к новым знаниям и желание развиваться, осваивать новые сферы, уверенность в себе, коммуникативность.