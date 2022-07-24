ToyBox_Odessa

Алексей ToyBox_Odessa

 
46 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка сайта

    $150

    Добрый день. Нужно настроить и оформить шаблон Unishop2 на Опенкарт 3. Настройка поиска по каталогу, настройка корзины, авторизация через мобильный телефон с смс оповещением, языковая панель, оформление в подвальной части сайта

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • ToyBox

    Добрый вечер. Марина мне нужно свежее решение по дизайну для нашего сайта. Шаблон сайта останется практически без изменений нужен свежий дизайн. Прежний сайт ToyBox.com.ua работает на opencard 2 но мы хотим перейти но третью ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • ToyBox

    Добрый вечер. Алексей мне нужно свежее решение по дизайну для нашего сайта. Шаблон сайта останется практически без изменений нужен свежий дизайн. Прежний сайт ToyBox.com.ua работает на opencard 2 но мы хотим перейти но третью версию. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сайт (OpenCart)

    Доработать шаблон OpenCART3 под наши потребности и запросы https://www.templatemonster.com/prestashop-themes/kids-smile-toys-multipurpose-store-prestashop-template-247078.html?_gl=1*1r6rbwy*_ga*ODIyNDY1MjgyLjE2NTQ2Mjk1OTk.*_ga_FTPYEGT5LY*MTY1NjA5NDIxOC4xMS4wLjE2NTYwOTQyMjAuNTg.&amp;_ga=2.140744050.135171235.1656094219-822465282.1654629599 - установить шаблон - добавить примечания к заказам - добавить формирование файлов для дропшипинг по условию - "навесить" новый дизайн - ,,,,,,,

    OpenCartHTMLPrestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    год назад