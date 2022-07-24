ToyBox_Odessa

Добрый день. Нужно настроить и оформить шаблон Unishop2 на Опенкарт 3. Настройка поиска по каталогу, настройка корзины, авторизация через мобильный телефон с смс оповещением, языковая панель, оформление в подвальной части сайта
- $150Системное администрирование4 заявкиЗакрытгод назад
Добрый вечер. Марина мне нужно свежее решение по дизайну для нашего сайта. Шаблон сайта останется практически без изменений нужен свежий дизайн. Прежний сайт ToyBox.com.ua работает на opencard 2 но мы хотим перейти но третью ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад
Добрый вечер. Алексей мне нужно свежее решение по дизайну для нашего сайта. Шаблон сайта останется практически без изменений нужен свежий дизайн. Прежний сайт ToyBox.com.ua работает на opencard 2 но мы хотим перейти но третью версию. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад
Доработать шаблон OpenCART3 под наши потребности и запросы https://www.templatemonster.com/prestashop-themes/kids-smile-toys-multipurpose-store-prestashop-template-247078.html?_gl=1*1r6rbwy*_ga*ODIyNDY1MjgyLjE2NTQ2Mjk1OTk.*_ga_FTPYEGT5LY*MTY1NjA5NDIxOC4xMS4wLjE2NTYwOTQyMjAuNTg.&_ga=2.140744050.135171235.1656094219-822465282.1654629599 - установить шаблон - добавить примечания к заказам - добавить формирование файлов для дропшипинг по условию - "навесить" новый дизайн - ,,,,,,,Интернет-магазины1 заявкаЗакрытгод назад