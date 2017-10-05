Ретушь Фото не дорого.

Доброго времени суток.

Меня зовут Виктор, я занимаюсь ретушированием фото, обработка фото, услуги фотографа(по месту) или просто сделать ваше фото ещё красивее, это ко мне.

1. Базовая ретушь (чистка проблемных участков кожи, устранение мелких ненужных объектов, цветокоррекция, усиление резкости, подавление шума) - стоимость 1$/фото

2. Средняя ретушь (базовый пакет + устранение блеска кожи, бликов, обработка одежды + художественная цветокоррекция) - стоимость 2$/фото

3. Beauty & Fashion (идеальная кожа с сохранением текстуры, коррекция макияжа, удаление крупных и мелких дефектов, стилизация) - цена от 3$/фото

4. Художественная ретушь (детальная профессиональная обработка фотографии, удаление/добавление элементов, цветокоррекция и стилизация снимка с применением последних технологий и модных журнальных тенденций в постобработке фотографии) - цена от 6$/фото

5.Услуги фотографа- ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ