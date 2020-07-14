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Курсы иностранных языков при Минском отделении БелТПП – это качество, ориентация на результат и успешную карьеру.

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Наши курсы – это ответственная и кропотливая работа преподавателей, профессионалов своего дела. Наши преподаватели работают в лучших ВУЗах столицы: МГЛУ, БГУ, БГЭУ, БНТУ, БГМУ, БГУФК, а также в колледжах, лицеях и гимназиях. Курсы иностранных языков при Минском отделении БелТПП также организованы в гг. Борисов и Молодечно.