Traffic_Formula

Лидогенерация

Партнер агенства лидогенерации "Формула Трафика". Сертифицированное агенство лидогенерации ВКонтакте, которое занимается маркетингом полного цикла (анализ ниши и конкурентов, продумывание маркетинговой стратегии, создание и продвижение адаптивных сайтов, настройка контекстной рекламы, таргетированной рекламы, создание и ведение социальных групп в Instagram, VK, Facebook).

Варианты работы:

1) Настройка и ведение рекламной компании,создание,аналитика и продвижение сайта.

2) Оплата идет только за уже привлеченных лидов

Работаю по договору и с гарантиями!

Специальные цены до 15 марта на некоторые услуги:

создание landing page 15 т. р

настройка Яндекс Директ + Google Adwords + ведение 20 т. р

настройка таргетированной рекламы ( Facebook + Instagram) / (Vk, MyTarget) 15 т. р

создание и оформление соц. сетей 5 т. р

+ Бесплатная консультация перед началом сотрудничества