Traffic_Formula

Сделать одностраничный лендинг с катологом,основная сфера деятельности-цех по производству деталей разнообразного назначения,токарные работы,производство шестерней,с прямым зубом,с косым зубом,конических шестеренок,закалка деталей)
Андрей Ушаков Traffic_FormulaTraffic_Formula
34 годаРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Лидогенерация
Партнер агенства лидогенерации "Формула Трафика". Сертифицированное агенство лидогенерации ВКонтакте, которое занимается маркетингом полного цикла (анализ ниши и конкурентов, продумывание маркетинговой стратегии, создание и продвижение адаптивных сайтов, настройка контекстной рекламы, таргетированной рекламы, создание и ведение социальных групп в Instagram, VK, Facebook).
Варианты работы:
1) Настройка и ведение рекламной компании,создание,аналитика и продвижение сайта.
2) Оплата идет только за уже привлеченных лидов
Работаю по договору и с гарантиями!
Специальные цены до 15 марта на некоторые услуги:
- создание landing page 15 т. р
- настройка Яндекс Директ + Google Adwords + ведение 20 т. р
- настройка таргетированной рекламы ( Facebook + Instagram) / (Vk, MyTarget) 15 т. р
- создание и оформление соц. сетей 5 т. р
Действие аккаунта приостановлено!
- $63Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад