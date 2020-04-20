Trafik-Women

Экспертная настройка Яндекс Директ и Google Adwords. Моя задача – рост ваших продаж.

Меня зовут Анна и я трафик-менеджер, сертифицированный специалист в области контекстной рекламы. Настрою с нуля рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords, с последующим управлением и ведением. Установлю и настрою веб-аналитику, выстрою воронку продаж в рекламных кампаниях, настрою различные сегменты в Яндекс.Директ и Google AdWords, создам ретаргетинговые и ремаркетинговые кампании проведу А/B-тестирование.

А перед этим сделаю анализ конкурентов и разработаю для вашего бизнеса уникальные торговые предложения. Проведу Аудит сайта и посадочных страниц и дам личные рекомендации.

А если у вас уже есть реклама, но вас не устраивает результат я проведу глубокий аудит рекламных кампаний и дам конкретные рекомендации по увеличению количества заявок.

Я гарантирую, что настройка рекламных кампаний будет выполнена в срок в полном объеме!

Услуги

1) Настройка контекстной рекламы "Под ключ"

Подходит тем, кто хочет начать с одной системы

"Яндекс.Директ или Google AdWords"

В услугу входит:

- Анализ конкурентов

- Usability-Aудит сайта + Рекомендации

- Разработка УТП

- Сбор семантического ядра, составление структуры и экоситемы рекламного кабинета, написание объявлений с продающими текстами.

- Настройка РК в Яндекс.Директ или Google AdWords

- Установка Я. Метрики или Google Analytics

- Коллтрекинг

- Сквозная аналитика (опционально)

Поисковая реклама

- Баннер на поиске

- Графическая реклама

(РСЯ/КМС)

- Ретаргетинг или Ремаркетинг (при трафике от 200 кликов в день)

- Среднее время до запуска 5 дней.

- Ведение и аналитика 30 дней

- Еженедельная/ Ежемесячная отчетность

2) Настройка контекстной рекламы "MAX обращений"

Подходит тем, кто хочет получить максимум клиентов ото всюду, настраиваются обе системы

"Яндекс.Директ и Google AdWords"

В услугу входит:

- Анализ конкурентов

- Usability-Aудит сайта + Рекомендации

- Разработка УТП

- Сбор семантического ядра, составление структуры и экоситемы рекламного кабинета, написание объявлений с продающими текстами

- Настройка РК в Яндекс.Директ и Google AdWords

- Установка Я. Метрики и Google Analytics

- Коллтрекинг

Поисковая реклама Директ и Google

- Баннер на поиске

- Графическая реклама (РСЯ и КМС)

- Ретаргетинг и Ремаркетинг (при трафике от 200 кликов в день)

- Среднее время до запуска 7 дней.

- Ведение и аналитика 30 дней

- Еженедельная/ Ежемесячная отчетность

Контактные данные

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 23:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.

E-mail - [email protected]

Telegram - @anni_roz

WhatsApp - 8(904)-857-08-97

Мобильный номер - 8(995)-300-14-69

Работа с контекстной рекламой это не просто банальный запуск РК это постоянная работа и контроль, непрерывное отслеживание основных показателей и аналитики. Без специалиста заниматься этим сложно. И я с радостью готова помочь во всем этом разобраться, настроить и проанализировать, повысить узнаваемость бренда, увеличить трафик, поток заявок и звонков!