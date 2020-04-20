Trafik-Women

Меня зовут Анна и я трафик-менеджер, сертифицированный специалист в области контекстной рекламы. Настрою с нуля рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords, с последующим управлением и ведением. Установлю и настрою веб-аналитику, выстрою воронку продаж в рекламных кампаниях, настрою различные сегменты в Яндекс.Директ и Google AdWords, создам ретаргетинговые и ремаркетинговые кампании проведу А/B-тестирование.
А перед этим сделаю анализ конкурентов и разработаю для вашего бизнеса уникальные торговые предложения. Проведу Аудит сайта и посадочных страниц и дам личные рекомендации.
А если у вас уже есть реклама, но вас не устраивает результат я проведу глубокий аудит рекламных кампаний и дам конкретные рекомендации по увеличению количества заявок.
Я гарантирую, что настройка рекламных кампаний будет выполнена в срок в полном объеме!
Услуги
1) Настройка контекстной рекламы "Под ключ"
Подходит тем, кто хочет начать с одной системы
"Яндекс.Директ или Google AdWords"
В услугу входит:
- Анализ конкурентов
- Usability-Aудит сайта + Рекомендации
- Разработка УТП
- Сбор семантического ядра, составление структуры и экоситемы рекламного кабинета, написание объявлений с продающими текстами.
- Настройка РК в Яндекс.Директ или Google AdWords
- Установка Я. Метрики или Google Analytics
- Коллтрекинг
- Сквозная аналитика (опционально)
Поисковая реклама
- Баннер на поиске
- Графическая реклама
(РСЯ/КМС)
- Ретаргетинг или Ремаркетинг (при трафике от 200 кликов в день)
- Среднее время до запуска 5 дней.
- Ведение и аналитика 30 дней
- Еженедельная/ Ежемесячная отчетность
2) Настройка контекстной рекламы "MAX обращений"
Подходит тем, кто хочет получить максимум клиентов ото всюду, настраиваются обе системы
"Яндекс.Директ и Google AdWords"
В услугу входит:
- Анализ конкурентов
- Usability-Aудит сайта + Рекомендации
- Разработка УТП
- Сбор семантического ядра, составление структуры и экоситемы рекламного кабинета, написание объявлений с продающими текстами
- Настройка РК в Яндекс.Директ и Google AdWords
- Установка Я. Метрики и Google Analytics
- Коллтрекинг
Поисковая реклама Директ и Google
- Баннер на поиске
- Графическая реклама (РСЯ и КМС)
- Ретаргетинг и Ремаркетинг (при трафике от 200 кликов в день)
- Среднее время до запуска 7 дней.
- Ведение и аналитика 30 дней
- Еженедельная/ Ежемесячная отчетность
Контактные данные
График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 23:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.
- E-mail - [email protected]
- Telegram - @anni_roz
- WhatsApp - 8(904)-857-08-97
- Мобильный номер - 8(995)-300-14-69