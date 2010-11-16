Оптимизация, продвижение сайтов
Добрый день!
Я занимаюсь:
продвижением сайтов с 2009г
Что я предлагаю:
1)аудит сайта (Бесплатно)
2)подбор "семантического ядра" – список целевых и наиболее часто запрашиваемых поисковых запросов.
3)оптимизация содержимого web-страниц с точки зрения поисковых систем (карта сайта, заполнение мета тегов, правильное написание заголовков страниц)
4)регистрация в каталогах, прогон по доскам объявлений, форумам, соц. сетям.
5)наращивание ссылочной массы на ваш сайт (покупка ссылок и статей)
6)настройка запуск и сопровождение контекстной рекламы в поиске. (Google, Yandex)
При необходимости можно провести встречу и уточнить все детали (Киев).
ICQ 220965215