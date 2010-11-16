Оптимизация, продвижение сайтов

Добрый день!

Я занимаюсь:

продвижением сайтов с 2009г

Что я предлагаю:

1)аудит сайта (Бесплатно)

2)подбор "семантического ядра" – список целевых и наиболее часто запрашиваемых поисковых запросов.

3)оптимизация содержимого web-страниц с точки зрения поисковых систем (карта сайта, заполнение мета тегов, правильное написание заголовков страниц)

4)регистрация в каталогах, прогон по доскам объявлений, форумам, соц. сетям.

5)наращивание ссылочной массы на ваш сайт (покупка ссылок и статей)

6)настройка запуск и сопровождение контекстной рекламы в поиске. (Google, Yandex)

При необходимости можно провести встречу и уточнить все детали (Киев).

ICQ 220965215