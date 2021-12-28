TransLink_Ukr

Требуется устный переводчик молдавского языка для работы с юридической тематикой 18 января. Необходим опыт в юридических переводах и знание специфической терминологии. Все подробности указаны в прикрепленном ТЗ.
Вона є одним з лідерів серед східноєвропейських організацій, які займаються професійними та якісними перекладами.
Також компанія TransLink надає комплексні послуги з лінгвістичного супроводу бізнесу.
- Переводы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется устный переводчик для юридической тематики с литовского на украинский язык. Срок выполнения работы - до конца месяца. Ожидается профессиональный перевод с учетом специфики юридических терминов.Переводынет заявокЗакрыт3 года назад
Необходим перевод текста медицинской тематики с литовского на украинский язык. Срок выполнения - понедельник, 20.12., до 15:00. Объем - 2-3 страницы.Переводы9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется редакция медицинского текста на английском языке. Необходимо вычитать и отредактировать материал с использованием программного обеспечения Традос. Опыт работы с медицинскими текстами и знание Традос являются обязательными.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт3 года назад