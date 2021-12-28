TransLink_Ukr

Алина Бушкевич TransLink_Ukr

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
TransLink – лінгвістична холдингова компанія, яка динамічно розвиває свої амбіції та цілі.

Вона є одним з лідерів серед східноєвропейських організацій, які займаються професійними та якісними перекладами.

Також компанія TransLink надає комплексні послуги з лінгвістичного супроводу бізнесу.