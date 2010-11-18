Transgressor

$250
Cерверный скрипт, импортирующий базу товаров из каталога Amazon.com в интернет-магазин на базе движка Prestashop, используя для получения данных Amazon XML API. Подробней - во вложении
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Cерверный скрипт, импортирующий базу товаров из каталога Amazon.com в интернет-магазин на базе движка Prestashop, используя для получения данных Amazon XML API. Подробней - во вложении
Плагин Autofillforms Страница загрузки http://autofillforms.mozdev.org/ Нужно сделать возможность подключать к плагину внешние скрипты (javascript) и вызывать из полей Dynamic Tags функции, содержащиеся в этих скриптах