Translate-online

Здравствуйте.

С 2000 года занимаюсь письменными переводами: Английский-Русский-Английский; Английский-Азербайджанский-Английский; Русский-Азербайджанский-Русский. Работал в разных миссиях и проектах Всемирного банка (WВ), Международной финансовой коорпорации (IFC), Международного валютного фонда (IMF), Европейского банка развития и реконструкции (EВRD), Азиатского банка развития (ADВ) и т.д. Основная специализация: Банки и Финансы (банковские продукты, документарные импортно-экспортные операции, нормативы ICC/UCP и т.д.), Юриспруденция (Международное право, Бизнес право, Контрактное право и т.д.), Легкая промышленность (Текстиль, сырье и производство), Сельское хозяйство (Животноводство - выращивание, развитие и торговля), Международная торговля, Общая тематика и т.д.

Образование: Bachelor on International Law and Executive Master on MBA.