Translate_easy

Ольга Translate_easy

 
38 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик английский язык

Английский - уровень advanced, сертификат IELTS (7.0).

Учусь на магистратуре в Европе на английском языке по специализации маркетинг и менеджмент.

Ежедневное использование языка в устной и письменной форме (презентации, отчеты, другие письменные работы).

Хорошо ориентируюсь и ежедневно читаю информацию на англоязычных сайтах (новости, интернет-магазины, питание, здоровье, одежда, спорт, техника, др.).

    Опыт составления и перевода бизнес-планов на английский язык.

    Опыт вычитывания дипломных работ и презентаций на английском на наличие ошибок.

    Опыт написания текстов для сайта.

    Опыт корректировки статей в корпоративной газете (русский язык).

    Опыт расшифровки интервью для корпоративного издания по маркетингу (русский язык).

Интересны переводы с английского на русский и наоборот по различным тематикам, особенно в области бизнеса.
Тексты для сайта
Отзывы заказчиков
ArtemV
Артем 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Постер на форумы
Ольга прекрасный и ответственный исполнитель. Рекомендую всем!
Артем - отличный заказчик. Предоставил понятное ТЗ. Оплата - в день сдачи работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
1 отзыв
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Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
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