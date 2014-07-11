Переводчик английский язык
Английский - уровень advanced, сертификат IELTS (7.0).
Учусь на магистратуре в Европе на английском языке по специализации маркетинг и менеджмент.
Ежедневное использование языка в устной и письменной форме (презентации, отчеты, другие письменные работы).
Хорошо ориентируюсь и ежедневно читаю информацию на англоязычных сайтах (новости, интернет-магазины, питание, здоровье, одежда, спорт, техника, др.).
- Опыт составления и перевода бизнес-планов на английский язык.
Опыт вычитывания дипломных работ и презентаций на английском на наличие ошибок.
Опыт написания текстов для сайта.
Опыт корректировки статей в корпоративной газете (русский язык).
Опыт расшифровки интервью для корпоративного издания по маркетингу (русский язык).
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Ольга прекрасный и ответственный исполнитель. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Артем - отличный заказчик. Предоставил понятное ТЗ. Оплата - в день сдачи работы. Рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
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