Переводчик английский язык

Английский - уровень advanced, сертификат IELTS (7.0).

Учусь на магистратуре в Европе на английском языке по специализации маркетинг и менеджмент.

Ежедневное использование языка в устной и письменной форме (презентации, отчеты, другие письменные работы).

Хорошо ориентируюсь и ежедневно читаю информацию на англоязычных сайтах (новости, интернет-магазины, питание, здоровье, одежда, спорт, техника, др.).

Опыт составления и перевода бизнес-планов на английский язык. Опыт вычитывания дипломных работ и презентаций на английском на наличие ошибок. Опыт написания текстов для сайта. Опыт корректировки статей в корпоративной газете (русский язык). Опыт расшифровки интервью для корпоративного издания по маркетингу (русский язык).

Интересны переводы с английского на русский и наоборот по различным тематикам, особенно в области бизнеса.