TranslationbyAN

Анастасия Мьютэлл TranslationbyAN

 
38 летСША/Сан-Диего
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Переводы Английский/Французский, работа с текстом.

Переводы на различные тематики любой сложности в краткие сроки от носителя английского и русского языков, владею в совершенстве французским..

Русский > Английский, Английский >Русский

Русский > Французский, Французский > Русский.

Английский > Французский, Французский > Английский.

Написание и рерайт статей на Русском, Английско и Французском.

Корректура текстов, выполненных на Английском, Французском и Русском языках.

Высшее филологическое образование в России (специальность Романо-Германская Филология, Французский перевод)

Высшее образование в США - Диплом бакалавра – University of Vermont ( специальность Политология, Международное сотрудничество).

Технические характеристики:

MS Office: Word, Excel, Power Point, Access.

Web programming:

HTML basics, CSS, Dreamweaver.

Опыт переводческой деятельности – 7 лет.

skype : nastechke

email: [email protected]

HTMLCSS
Наполнение сайтов
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