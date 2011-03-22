Анастасия Мьютэлл TranslationbyANTranslationbyAN
Переводы на различные тематики любой сложности в краткие сроки от носителя английского и русского языков, владею в совершенстве французским..
Русский > Английский, Английский >Русский
Русский > Французский, Французский > Русский.
Английский > Французский, Французский > Английский.
Написание и рерайт статей на Русском, Английско и Французском.
Корректура текстов, выполненных на Английском, Французском и Русском языках.
Высшее филологическое образование в России (специальность Романо-Германская Филология, Французский перевод)
Высшее образование в США - Диплом бакалавра – University of Vermont ( специальность Политология, Международное сотрудничество).
Технические характеристики:
MS Office: Word, Excel, Power Point, Access.
Web programming:
HTML basics, CSS, Dreamweaver.
Опыт переводческой деятельности – 7 лет.
skype : nastechke
email: [email protected]