TranslatorTat

Профессиональный переводчик с большими амбициями и желанием качественно и результативно переводить текст с/на английский язык для Вас!

Чихичина Татьяна

Казахстан, Астана, Момышулы-14

Тел.: 87773379713, 87019526713

E-mail: [email protected]

Квалификация и навыки

Английский язык - уровень advanced.

Продвинутый пользователь персонального компьютера. Владение техникой быстропечатания на клавиатуре.

Имеются хорошие навыки в переводах поэзии, прозы, научной литературы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Павлодарский Государственный Колледж имени Б. Ахметова, Казахстан

Специальность: Переводчик с/на английский и секретарь-референт

Дата окончания 2011 год

Павлодарский Государственный Институт, Казахстан

Специальность: Филолог английского и немецкого языков

Дата окончания 2014 год

ОПЫТ РАБОТЫ

Преподаватель английского языка. Языковая школа "Langberry", г. Павлодар, 2011 г.

Секретарь-референт со знанием английского языка. Туристическое агенство "Фест", г. Павлодар, 2012 г.

Секретарь-референт со знанием английского языка. Школа искусств №2, г. Павлодар, 2012 г.

Авиа менеджер со знанием английского языка (использовался при переговорах). Фирма "Амид", г. Павлодар. Декабрь 2012 -декабрь 2013 г.

Авиа агент со знанием английского языка (использовался при переговорах). Турагенство "Otrar Travel", г. Астана. Декабрь 2013 - январь 2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА

Отличные способности в переводах поэзии и прозы

Отличные способности во всех современных течениях и современной деятельности

Большая заинтересованность в карьерном росте

ИНТЕРЕСЫ

Изучение языков, изучение достижений науки

Спорт, кинематограф, мода, образование, социум

Путешествия и волонтерство