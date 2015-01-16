TranslatorTat

Чихичина Татьяна
Казахстан, Астана, Момышулы-14
Тел.: 87773379713, 87019526713
E-mail: [email protected]
Квалификация и навыки
Английский язык - уровень advanced.
Продвинутый пользователь персонального компьютера. Владение техникой быстропечатания на клавиатуре.
Имеются хорошие навыки в переводах поэзии, прозы, научной литературы.
ОБРАЗОВАНИЕ
Павлодарский Государственный Колледж имени Б. Ахметова, Казахстан
Специальность: Переводчик с/на английский и секретарь-референт
Дата окончания 2011 год
Павлодарский Государственный Институт, Казахстан
Специальность: Филолог английского и немецкого языков
Дата окончания 2014 год
ОПЫТ РАБОТЫ
Преподаватель английского языка. Языковая школа "Langberry", г. Павлодар, 2011 г.
Секретарь-референт со знанием английского языка. Туристическое агенство "Фест", г. Павлодар, 2012 г.
Секретарь-референт со знанием английского языка. Школа искусств №2, г. Павлодар, 2012 г.
Авиа менеджер со знанием английского языка (использовался при переговорах). Фирма "Амид", г. Павлодар. Декабрь 2012 -декабрь 2013 г.
Авиа агент со знанием английского языка (использовался при переговорах). Турагенство "Otrar Travel", г. Астана. Декабрь 2013 - январь 2015 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА
Отличные способности в переводах поэзии и прозы
Отличные способности во всех современных течениях и современной деятельности
Большая заинтересованность в карьерном росте
ИНТЕРЕСЫ
Изучение языков, изучение достижений науки
Спорт, кинематограф, мода, образование, социум
Путешествия и волонтерство