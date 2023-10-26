Веб-дизайнер

Делаю сайты с простой и понятной структурой, для того, чтобы вашим клиентам было максимально комфортно искать ответы на свои вопросы. А дизайн делаю таким, чтобы среди конкурентов клиент купил именно у вас!

У меня творческая натура с аналитическим складом ума. Веб-дизайном я занимаюсь уже около 3 лет, и именно сочетание творчества и технических аспектов так привлекает меня в нем.

До дизайна у меня был опыт работы в различных видах деятельности — продажах, закупе, творческой сфере. Я принимала участие в организации множества региональных и всероссийских конкурсов. Благодаря этому спокойно могу назвать себя максимально организованным человеком с гибким мышлением и умеющим находить идеи для быстрого решения нестандартных проблем.

У меня высшее экономическое образование по направлению «Управление проектами», что позволяет мне анализировать бизнес в целом для разработки сайта под конкретные цели и задачи.

Мой сайт-портфолио: https://evgeniyatrapeznikova.ru/