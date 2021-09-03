Trava_Zeleneyet

Дарья Дмитриева Trava_Zeleneyet

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здраствуйте )

Меня зовут Дарья! Я UI/UX designer Основные мои скиллы: Ресерчинг, создание целостного продукта ( т.е. прототипирование, wireframe, мокапы). Из графических редакторов, в основном пользуюсь Figma, Sketch, но так же могу работать на Adobe Ps + Pixelmator Pro. Каждый день занимаюсь улучшением своих скилов и приобретением новых!Aктивно беру проекты разного направления, чтобы не стоять на одном месте. Замотивирована обучатся. Из своих сильных сторон могу выделить :

  • Эмпат
  • Коммуникабельность
  • Целеустремленность
  • Знание английского ( B1), немецкого ( A2)
  • Самоорганизованость
Figma