Trava_Zeleneyet

Дарья Дмитриева Trava_ZeleneyetTrava_Zeleneyet
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Здраствуйте )
Меня зовут Дарья! Я UI/UX designer Основные мои скиллы: Ресерчинг, создание целостного продукта ( т.е. прототипирование, wireframe, мокапы). Из графических редакторов, в основном пользуюсь Figma, Sketch, но так же могу работать на Adobe Ps + Pixelmator Pro. Каждый день занимаюсь улучшением своих скилов и приобретением новых!Aктивно беру проекты разного направления, чтобы не стоять на одном месте. Замотивирована обучатся. Из своих сильных сторон могу выделить :
- Эмпат
- Коммуникабельность
- Целеустремленность
- Знание английского ( B1), немецкого ( A2)
- Самоорганизованость