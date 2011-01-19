Психолог, фотограф

Закончила ПГСГА с красным дипломом по психологии, тема научных интересов " Психология фотографии", продолжаю обучение, в 2010 году поступила в аспирантуру по направлению "акмеология"

Опыт написания научных работ, статей, перевод иностранной литературы.

Опыт работы фотографом более 4 лет.

Участие во множестве фотоконкурсов, выставках, социальных проектах.Разработка дизайна, фото реклама, применение в исполнении работ различных техник прикладного творчества.