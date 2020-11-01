TremasovEgor

Рад видеть тебя у себя на странице)
Меня зовут Егор, занимаюсь дизайном баннеров, сайтов и социальных сетей.
Интересуюсь проектами разной сложности: от одностраничных сайтов — до интернет-магазинов.
Мои навыки
Работа в Photoshop, Figma, InDesign, Premier Pro, Illustrator.
Создание адаптивного дизайна.
• Придерживаюсь принципов современного адаптивного дизайна, готовлю макет под компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны.
Работа с графикой.
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- Подбор оптимальных шрифтовых пар.
壘Важные принципы для меня
«Простота — необходимое условие прекрасного» Лев Толстой
— Хороший дизайн — не лабиринт, а прогулка с гидом.
«Люди игнорируют дизайн, который игнорирует людей» Химеро
— Дизайн создан отвечать на вопросы раньше, чем они возникнут.
«Упаковка важна так же, как и продукт. Иногда даже важнее» Джек Траут
— Даже самую вкусную конфетку не продать без красивого фантика.
力О себе
Неплохо справляюсь с кропотливой работой, требующей усидчивости и внимания.
Стараюсь быть позитивным и отвечать максимально ёмко.
Открыт к новому и прислушиваюсь к пожеланиям клиентов.
Продолжаю активно улучшать свои навыки.
Осваиваю работу с 3д графикой, aftereffects и моушн-дизайном.
Говорю на английском.
При работе с заказчиками
️ Всегда нахожусь на связи
Выполняю все правки бесплатно
Отправляю готовый дизайн со всеми файлами
Рассказываю как с ним работать
️ Выполняю работу в оговоренные сроки
❤️Понравился дизайн?
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