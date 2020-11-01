TremasovEgor

Привет! Интересный дизайн тут

Рад видеть тебя у себя на странице)

Меня зовут Егор, занимаюсь дизайном баннеров, сайтов и социальных сетей.

Интересуюсь проектами разной сложности: от одностраничных сайтов — до интернет-магазинов.

Мои навыки

Работа в Photoshop, Figma, InDesign, Premier Pro, Illustrator.

Создание адаптивного дизайна.

﻿• Придерживаюсь принципов современного адаптивного дизайна, готовлю макет под компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны.

Работа с графикой.

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Подбор оптимальных шрифтовых пар.

壘Важные принципы для меня

«Простота — необходимое условие прекрасного» Лев Толстой

— Хороший дизайн — не лабиринт, а прогулка с гидом.

«Люди игнорируют дизайн, который игнорирует людей» Химеро

— Дизайн создан отвечать на вопросы раньше, чем они возникнут.

«Упаковка важна так же, как и продукт. Иногда даже важнее» Джек Траут

— Даже самую вкусную конфетку не продать без красивого фантика.

力О себе

Неплохо справляюсь с кропотливой работой, требующей усидчивости и внимания.

Стараюсь быть позитивным и отвечать максимально ёмко.

Открыт к новому и прислушиваюсь к пожеланиям клиентов.

Продолжаю активно улучшать свои навыки.

Осваиваю работу с 3д графикой, aftereffects и моушн-дизайном.

Говорю на английском.

При работе с заказчиками

️ Всегда нахожусь на связи

 Выполняю все правки бесплатно

 Отправляю готовый дизайн со всеми файлами

 Рассказываю как с ним работать

️ Выполняю работу в оговоренные сроки

❤️Понравился дизайн?

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