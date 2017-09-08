Студия перевода и озвучивания Trempel

Мы - студия перевода и озвучивания Trempel.

У нас есть канал на YouTube, где Вы можете посмотреть наши работы: https://www.youtube.com/c/trempelvoice

Мы занимаемся адаптицией зарубежных видео для русскоговорящих зрителей - делаем перевод и дубляж. Запись и сведение звука проходит в студии, в этом нам помогают наши звукорежиссеры.

У нас 9 актеров/дикторов озвучки, то есть 9 разных голосов - женские, детские, мужские, низкие и высокие. От грубых - до комических.

Наши переводчики переводят видео на слух, затем редакторы доводят текст "до ума".