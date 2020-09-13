Unity3D, game design, game development.

Опыт работы:

Опыт разработки игр и приложений на Unity3D около двух лет, занимаюсь индивидуальной разработкой игр, выпустил два собственных проекта для Android, есть опыт работе в команде. Работал с git, есть опыт программирования и дизайна уровней.

Профессиональная область:

C# Unity Junior Developer.

Иностранные языки:

Английский разговорный: B2 - средне-продвинутый.

Английский технический: A2 - элементарный.

Дополнительные навыки:

GameDesign

Blender

Photoshop