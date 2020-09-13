Unity3D, game design, game development.
Опыт работы:
Опыт разработки игр и приложений на Unity3D около двух лет, занимаюсь индивидуальной разработкой игр, выпустил два собственных проекта для Android, есть опыт работе в команде. Работал с git, есть опыт программирования и дизайна уровней.
Профессиональная область:
C# Unity Junior Developer.
Иностранные языки:
Английский разговорный: B2 - средне-продвинутый.
Английский технический: A2 - элементарный.
Дополнительные навыки:
GameDesign
Blender
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!