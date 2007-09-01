Фотограф, обработка в программе Photoshop CS3, копирайт, рерайт

Цель: На данном жизненном этапе - удаленная работа либо работа на не полный рабочий день

Образование:

2002-2007 Южно-Уральский Государственный Университет Факультет Экономики, Управления, Права. Специальность:Экономика и управление на предприятии в сфере машиностроения.

Специализация: Экономист-менеджер

Дипломная работа: Бизнес-план Организации Досугового центра с комплексом услуг

Опыт работы:

01.01.2007 - 01.08.2007 ООО "МиассТехМаш". Менеджер по продажам

01.09.2007 – 01.08.2008 ИП МинееваТ.В. Менеджер.

Основные обязанности:

- редактирование и пополнение базы

данных,

- связи с общественностью,

- консультации по телефону.

Профессиональные навыки:

Знание языков: базовый английский, базовый немецкий

Опытный пользователь ПК, хорошее владение: ArchiCad, Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, MS Office (Word, Exсel), 1С Предприятие.

Умение пользоваться и постоянный доступ кинтернету, электронной почте.

Дополнительные сведения:

Личностные качества: Инициативность, ответственность, уравновешенность,

психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям, самостоятельность в

принятии решений и умение работать в команде, высокая обучаемость ,

стремление добиваться наилучшего результата в своей работе.

Интересы и увлечения : дизайн, фотография