Цель: На данном жизненном этапе - удаленная работа либо работа на не полный рабочий день
Образование:
2002-2007 Южно-Уральский Государственный Университет Факультет Экономики, Управления, Права. Специальность:Экономика и управление на предприятии в сфере машиностроения.
Специализация: Экономист-менеджер
Дипломная работа: Бизнес-план Организации Досугового центра с комплексом услуг
Опыт работы:
01.01.2007 - 01.08.2007 ООО "МиассТехМаш". Менеджер по продажам
01.09.2007 – 01.08.2008 ИП МинееваТ.В. Менеджер.
Основные обязанности:
- редактирование и пополнение базы
данных,
- связи с общественностью,
- консультации по телефону.
Профессиональные навыки:
Знание языков: базовый английский, базовый немецкий
Опытный пользователь ПК, хорошее владение: ArchiCad, Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, MS Office (Word, Exсel), 1С Предприятие.
Умение пользоваться и постоянный доступ кинтернету, электронной почте.
Дополнительные сведения:
Личностные качества: Инициативность, ответственность, уравновешенность,
психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям, самостоятельность в
принятии решений и умение работать в команде, высокая обучаемость ,
стремление добиваться наилучшего результата в своей работе.
Интересы и увлечения : дизайн, фотография
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