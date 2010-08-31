Наш успех – это выполнение задач с полной самоотдачей.

Группа компаний «3нити.ру» начала свою деятельность в 2004 году в Казани, благодаря ряду ярких и запоминающихся проектов, сразу завоевала своё место в столичном мире рекламы. В последствии, Группа компаний «3нити.ру» диверсифицируя собственные производственные мощности и управленческий штат, разрабатывает и успешно продвигает проекты в сфере IT, в сфере электроакустической техники и иных направлениях.

Мы открыты, доброжелательны и успешны. Наш успех – это успех наших клиентов, это умение работать в команде, это выполнение задач с полной самоотдачей.

Группа компаний «3нити.ру» выступает в роли координационного центра, работающая по принципу разделения профессиональных услуг. Каждое направление – это отдельное звено, с подготовленными менеджерами, специалистами и выверенными схемами работы над проектами и задачами.

Миссия Группы компаний «3нити.ру»: Максимально возможно и с полной самоотдачей содействовать развитию бизнеса наших клиентов.

Цели Группы компаний «3нити.ру»: Создать «зеленый коридор для бизнеса наших клиентов». Мы работаем для того, чтобы наши Клиенты были уверены, что выбрав Нас, они сделали разумный и правильный выбор.