Яркий взгляд на иллюстрации

Высшее образование в сфере рекламы и маркетинга.

Рисую всю свою сознательную жизнь.

Люблю чистые, яркие цвета, смелые цветовые сочетания, а также цветовой ритм.

Когда мне было 6 лет и я впервые сдавала экзамен при поступлении в художественную школу преподаватели отметили мою любовь к прорисовке деталей и неожиданные решения при компоновке предметов в листе. По прошествии времени и наставничества это превратилось в мои сильные стороны.

Рисование это медитация.