Яркий взгляд на иллюстрации
Высшее образование в сфере рекламы и маркетинга.
Рисую всю свою сознательную жизнь.
Люблю чистые, яркие цвета, смелые цветовые сочетания, а также цветовой ритм.
Когда мне было 6 лет и я впервые сдавала экзамен при поступлении в художественную школу преподаватели отметили мою любовь к прорисовке деталей и неожиданные решения при компоновке предметов в листе. По прошествии времени и наставничества это превратилось в мои сильные стороны.
Рисование это медитация.
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