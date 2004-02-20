Монтаж видео

Смонтирую любое видео, будь то для Ютуба, свадьба, интервью или клип.

Сделаю цветокоррекцию, анимацию, стабилизацию, добавлю и отредактирую музыку, эффекты и красивый текст, а также улучшу качество видео.

Ранее обучался и теперь предоставляю свои услуги в качестве фрилансера. Работаю в одних из самых известных программ для монтажа: Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Magix Movie Edit Pro, DaVinci Resolve и Lightworks.

Моя почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/veyron0788

Сначала я выполняю работу, а вы решаете нравится ли вам она или нет, и если нравится оплачиваете.

Работа в срок гарантирована.

Оплата возможна:

Payeer - P1015365612

Яндекс.деньги - 4100111628958228 / money.yandex.ru/to/4100111628958228

По номеру телефона

или любым другим удобным для вас способом.

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