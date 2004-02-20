Смонтирую любое видео, будь то для Ютуба, свадьба, интервью или клип.
Сделаю цветокоррекцию, анимацию, стабилизацию, добавлю и отредактирую музыку, эффекты и красивый текст, а также улучшу качество видео.
Ранее обучался и теперь предоставляю свои услуги в качестве фрилансера. Работаю в одних из самых известных программ для монтажа: Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Magix Movie Edit Pro, DaVinci Resolve и Lightworks.
Моя почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/veyron0788
Сначала я выполняю работу, а вы решаете нравится ли вам она или нет, и если нравится оплачиваете.
Работа в срок гарантирована.
Оплата возможна:
Payeer - P1015365612
Яндекс.деньги - 4100111628958228 / money.yandex.ru/to/4100111628958228
По номеру телефона
или любым другим удобным для вас способом.
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