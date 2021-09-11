Tribuhovsky

Слава Tribuhovsky

 
47 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Композитор. Ищу агента по продаже муз контента. Хорошие комиссионные!

Адекватный (насколько это возможно творческому человеку) )). Не питаю иллюзий. Иду к цели. Редко оборачиваюсь назад.

Уважаю труд свой и других!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание шоурила

    $150

    На основе 9 короткометражных фильмов (и, возможно, других работ) нужно создать композиторский шоурил на 3-4 мин.  Ищу того, кто уже имеет подобный опыт в киноиндустрии и мог бы уже начать

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    2 года назад