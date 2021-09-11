Tribuhovsky

$150
На основе 9 короткометражных фильмов (и, возможно, других работ) нужно создать композиторский шоурил на 3-4 мин. Ищу того, кто уже имеет подобный опыт в киноиндустрии и мог бы уже начать
Презентации4 заявки
Закрыт
2 года назад
Адекватный (насколько это возможно творческому человеку) )). Не питаю иллюзий. Иду к цели. Редко оборачиваюсь назад.
Уважаю труд свой и других!
На основе 9 короткометражных фильмов (и, возможно, других работ) нужно создать композиторский шоурил на 3-4 мин. Ищу того, кто уже имеет подобный опыт в киноиндустрии и мог бы уже начать