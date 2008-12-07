Trickyfox

Андрей Trickyfox

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$40
10 баллов
8 лет назад
3Д модель железной пивной банки (Сцена)
Все хорошо!
Все ок
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