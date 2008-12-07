СРОЧНО! Имеется 2 PSD макета. Необходимо, используя эти макеты, создать рекламные материалы с другими размерами. То есть отмасштабировать элементы, расставить и настроить градиенты. Исходники в PSD и jpeg файлы с тем, что должно получиться, лежат по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/4v3l5ch0c2iphmv/zXF3vK3Vyt Там ...