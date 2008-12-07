Необходимо скачать 6 файлов в формате иллюстратор сс 2017, пересохранить их в формате tiff и выложить на файловообменник.
- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо адаптировать верстку 1 страницы статичного сайта, полученного конвертированием pdf в html, под Samsung Galaxy Mega:Дисплей 6.3’’, Разрешение экрана 1280 x 720, Стандартный интернет-браузер Samsung. По результатам проекта необходимо подтвердить, что все ок (у меня соответствующего смартфона на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Необходимо взять уже имеющуюся у меня 3Д сцену с железной пивной банкой (0,5), наложить текстуру другой этикетки из файла Adobe Illustrator и поставить свет. Пример рендеринга для пивной бутылки и рендеринг имеющейся у меня сцены с ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
СРОЧНО! Имеется 2 PSD макета. Необходимо, используя эти макеты, создать рекламные материалы с другими размерами. То есть отмасштабировать элементы, расставить и настроить градиенты. Исходники в PSD и jpeg файлы с тем, что должно получиться, лежат по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/4v3l5ch0c2iphmv/zXF3vK3Vyt Там ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сделать дизайн сайта - две страницыДизайн сайтов45 заявокЗакрыт15 лет назад