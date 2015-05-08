Trilenium

Юрий Trilenium

 
32 годаУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстальщик, Front-End developer

-Адаптивная, кросбраузерная, валидная верстка макетов любой сложности.

-JavaScript, JQuery - написание несложных скриптов, анимации, подключение плагинов.

-Ajax, JQuery Ajax.

Используемые в работе технологии:

HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, Ajax, twitter Bootstrap 3, Photoshop, GIT.

Опыт в сфере Front-End - 1 год.

Гарантирую:

-Выполнение работы в сроки.

-Присутствие в скайпе.

-Своевременный отчет о проделанной работе.

-Адекватность и простота в общении.

Примеры работ:

http://frontender.esy.es

http://frontenders.esy.es

JavascriptHTMLBootstrapjQueryAjaxPhotoshopВерстка макетаGit
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5761