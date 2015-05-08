Верстальщик, Front-End developer
-Адаптивная, кросбраузерная, валидная верстка макетов любой сложности.
-JavaScript, JQuery - написание несложных скриптов, анимации, подключение плагинов.
-Ajax, JQuery Ajax.
Используемые в работе технологии:
HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, Ajax, twitter Bootstrap 3, Photoshop, GIT.
Опыт в сфере Front-End - 1 год.
Гарантирую:
-Выполнение работы в сроки.
-Присутствие в скайпе.
-Своевременный отчет о проделанной работе.
-Адекватность и простота в общении.
Примеры работ:
HTML-верстка
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от 1 дня
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