Договоры

Транспортная экспедиция

- консультации при составлении договора транспортной экспедиции

Импорт / Экспорт

- экспертиза и проработка контракта по условиям транспортировки и Incoterms 2000

Транспортировка

Оптимальный маршрут перевозки

- выбор оптимального маршрута перевозки груза с учетом условий контракта и характера товара

Технология перевозки

- оптимизация документооборота по транспортировке

- разработка сетевых графиков и технологий организации перевозки груза

- советник по опасным грузам

Абонентское обслуживание

- база рыночных ставок перевозок различными видами транспорта

- консультации в ходе переговоров с перевозчиками

- участие в переговорах с поставщиками и перевозчиками

Обучение

- консультации по закупке транспортных услуг

- семинары для сотрудников отдела ВЭД