Договоры
Транспортная экспедиция
- консультации при составлении договора транспортной экспедиции
Импорт / Экспорт
- экспертиза и проработка контракта по условиям транспортировки и Incoterms 2000
Транспортировка
Оптимальный маршрут перевозки
- выбор оптимального маршрута перевозки груза с учетом условий контракта и характера товара
Технология перевозки
- оптимизация документооборота по транспортировке
- разработка сетевых графиков и технологий организации перевозки груза
- советник по опасным грузам
Абонентское обслуживание
- база рыночных ставок перевозок различными видами транспорта
- консультации в ходе переговоров с перевозчиками
- участие в переговорах с поставщиками и перевозчиками
Обучение
- консультации по закупке транспортных услуг
- семинары для сотрудников отдела ВЭД