Веб-студия Trilogo

Веб-студия Trilogo — это энергичная команда, специализирующаяся на разработке высококачественных веб-сайтов и оказании полного спектра услуг в сфере веб-разработки. С момента своего основания в 2014 году они успешно завершили более 200 проектов "под ключ" и участвовали в разработке и поддержке более 500 проектов.

Команда студии насчитывает 8 высококвалифицированных специалистов, которые обладают обширным опытом работы на рынках СНГ и Европы. Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная от разработки с нуля и завершая последующей поддержкой и развитием проектов.

В своей работе студия использует современные технологии и подходы, такие как HTML, CSS, JavaScript, PHP 8, MySQL, PostgreSQL, а также популярные CMS, такие как OpenCart и WordPress. Они активно применяют инструменты и фреймворки, такие как Laravel, React, Vue, а также системы контроля версий Git с различными моделями ветвления в зависимости от требований проекта.

Команда студии специализируется на создании качественного бэкенда с использованием PHP и паттернов проектирования, а также фронтенда с использованием React и Vue, разрабатывая как клиентские, так и серверные приложения. Они акцентируют внимание на модульной архитектуре и разрабатывают SPA/SSR приложения.

Важной частью работы веб-студии является проектирование, которое включает в себя анализ конкурентного поля, построение информационной архитектуры проекта и подготовку технической документации к прототипам. Используя средства коммуникации как Asana и Slack, так и сервисы Google, команда обеспечивает эффективную внутреннюю коммуникацию и управление проектами.

Работая в тесном взаимодействии с клиентами и имея глубокое понимание их потребностей и бизнес-процессов, веб-студия создает индивидуальные и инновационные веб-решения, ориентированные на успешное развитие бизнеса клиента.