Графический + Веб дизайнер
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я создаю продающие и современные дизайны, которые позволят вам выделяться среди конкурентов и увеличить ваш доход в 2 раза.
Также занимаюсь разработкой дизайна визиток, логотипов, рекламных баннеров, презентаций, ресторанного меню, постов в соц. сети .
Отлично владею такими инструментами как : Figma , Photoshop, Canva, Adobe Illustrator, After Effects. Premier Pro. Sony Vegas…
К работе отношусь ответственно, с удовольствием и профессионализмом выполню все поставленные вами задачи.
Обращайтесь.
Я против войны в Украине!
Дизайн мобильных приложений
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$10/час
от $50от 2 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
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