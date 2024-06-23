Графический + Веб дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я создаю продающие и современные дизайны, которые позволят вам выделяться среди конкурентов и увеличить ваш доход в 2 раза.



Также занимаюсь разработкой дизайна визиток, логотипов, рекламных баннеров, презентаций, ресторанного меню, постов в соц. сети .

Отлично владею такими инструментами как : Figma , Photoshop, Canva, Adobe Illustrator, After Effects. Premier Pro. Sony Vegas…



К работе отношусь ответственно, с удовольствием и профессионализмом выполню все поставленные вами задачи.

Обращайтесь.