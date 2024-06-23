Trina_designer

Екатерина Trina_designer

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический + Веб дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я создаю продающие и современные дизайны, которые позволят вам выделяться среди конкурентов и увеличить ваш доход в 2 раза.

Также занимаюсь разработкой дизайна визиток, логотипов, рекламных баннеров, презентаций, ресторанного меню, постов в соц. сети .
Отлично владею такими инструментами как : Figma , Photoshop, Canva, Adobe Illustrator, After Effects. Premier Pro. Sony Vegas…

К работе отношусь ответственно, с удовольствием и профессионализмом выполню все поставленные вами задачи.
Обращайтесь.

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга