TrinityWebStudio

Веб-программирование, администрирование сайтов, контент-менеджмент.

Оказываю услуги по администрированию сайтов. Наполнение статьями, рерайт/копирайт. Работа с БД MySQL, FTP. Внесение изменений в исходный код веб-приложений (PHP, JavaScript), расширение функциональности сайта (разработка и подключение дополнительных веб-приложений по вашему заказу), отслеживание и анализ статистики посещений, помощь в продвижении.