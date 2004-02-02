TrippLight

Саунд Продюсинг любой сложности дешего
Музыку пишу 10 лет, 6 из них в музыкальной школе. я играю в 3
музыкальные инструменты. Пишу в следующих жанрах: Phonk, Memphis,
Рэп, хип-хоп, рок, инди-рок, пост-панк, милый рок, гранж и
многие другие.
В портфолио исключительно мои работы, в которых только мой вокал,
используются инструменталы и т. д. Я могу записывать некоторые живые инструменты.
Я не беру много, так как я новичок во фрилансе, но я предоставляю качество
гарантия. Помогите мне с заказами в самом начале!