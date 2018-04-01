необходимо выполнить курсовую из двух частей срок 8 января ( возможно подвинем) пример, учебник и теоретическая часть - есть
Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
Закрыт
6 лет назад
необходимо выполнить курсовую из двух частей срок 8 января ( возможно подвинем) пример, учебник и теоретическая часть - есть
Необходимо написать курсовую по импортозамещению. Страниц 30, оригинальность 60% Антиплагиат.ру Сдача 9 мая. Нужна практическая часть. Подробности в файле.
Необходимо сделать курсовую на 30 страниц с оригинальность 60% по Антиплагиат.ру к 8 апреля (утро-день). Подробности в файле
[email protected]Необходимо написать курсовую по ТО и ДМС в мастерской 30 страниц. Задание (прикрепляю) и пример работы есть. Методички нет. Срок 1 апреля вечер! Остальные подробности и файлы лично.