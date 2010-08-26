Опыт работы:
По специальности — нет
Общий — от двух лет
Частное лицо, Рерайтер
2010 — 2010
• Рерайт – опубликовано более 526 статей и новостей на темы:
1. Авиастроение;
2. Автомобили;
3. Аудио и видео-техника;
4. Интернет, ПО, Seo, информационные технологии, заработок в сети;
5. Компьютеры, компьютерные комплектующие и сопутствующая техника;
6. Кофеварки;
7. Ландшафтные работы, комнатные растения;
8. Микроволновые печи;
9. Мобильные телефоны, смартфоны, КПК и телефонная связь;
10. Мода;
11. Музыка и музыкальное оборудование;
12. Посуда;
13. Праздники, организация мероприятий, подарки;
14. Ремонт, строительство, отделка, системы зданий, дизайн, интерьер;
15. Семья и дети;
16. Соковыжималки и соки;
17. Социальные и маркетинговые исследования, анализ данных;
18. Спорт, здоровье и красота;
19. Стирка и уборка, стиральные машины и бытовая химия;
20. Тренинги, психология, аутсортинг, работа;
21. Туризм, путешествия, отели и курорты;
22. Услуги транспорта;
23. Фото техника, технологии, ПО, фотография;
24. Языковые переводы.
• Копирайт на тему: Литература и кино (опубликована 1 статья).
• Редактирование Интернет-сайтов с помощью программы Microsoft Office FrontPage (2 сайта).
• Поиск и пополнение контента для Интернет-сайтов, в том числе размещение статей.
• Составление промо-писем.
• Оптимизация текстов под поисковые системы с указанной плотностью ключевых слов.
Профессиональные навыки:
Английский язык:Средний уровень, совершенствую
Русский язык: Свободно владею
Украинский язык: Свободно владею
Компьютерные навыки: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Pecture Manager, FrontPage), OpenOffice, Advego Plagiatus, Unistall, FinePrint, Labtec WebCam, Torrent, Skype, Nero 7 Essentials, локальные сети, сеть Internet;
Графические редакторы – начальный уровень.
Навыки:
- навыки написания и редактирования статей;
- навыки оптимизации статей под поисковые системы с необходимой плотностью ключевых слов;
- навыки редактирования и продвижения сайтов;
- умение работать с большими объемами информации;
- умение ставить цели и добиваться результата.
Интересы: Литература (художественная и специализированная), в том числе пробы пера, кино, онлайн игры ММОРПГ
Образование:
Основное — высшее
Запорожский национальный университет, факультет экологии
Дополнительные сведения:
* В браке не состою
* Нет детей
Контактная информация
ICQ: 482035575
E-mail: [email protected]