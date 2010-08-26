Опыт работы:

По специальности — нет

Общий — от двух лет

Частное лицо, Рерайтер

2010 — 2010

• Рерайт – опубликовано более 526 статей и новостей на темы:

1. Авиастроение;

2. Автомобили;

3. Аудио и видео-техника;

4. Интернет, ПО, Seo, информационные технологии, заработок в сети;

5. Компьютеры, компьютерные комплектующие и сопутствующая техника;

6. Кофеварки;

7. Ландшафтные работы, комнатные растения;

8. Микроволновые печи;

9. Мобильные телефоны, смартфоны, КПК и телефонная связь;

10. Мода;

11. Музыка и музыкальное оборудование;

12. Посуда;

13. Праздники, организация мероприятий, подарки;

14. Ремонт, строительство, отделка, системы зданий, дизайн, интерьер;

15. Семья и дети;

16. Соковыжималки и соки;

17. Социальные и маркетинговые исследования, анализ данных;

18. Спорт, здоровье и красота;

19. Стирка и уборка, стиральные машины и бытовая химия;

20. Тренинги, психология, аутсортинг, работа;

21. Туризм, путешествия, отели и курорты;

22. Услуги транспорта;

23. Фото техника, технологии, ПО, фотография;

24. Языковые переводы.

• Копирайт на тему: Литература и кино (опубликована 1 статья).

• Редактирование Интернет-сайтов с помощью программы Microsoft Office FrontPage (2 сайта).

• Поиск и пополнение контента для Интернет-сайтов, в том числе размещение статей.

• Составление промо-писем.

• Оптимизация текстов под поисковые системы с указанной плотностью ключевых слов.

Профессиональные навыки:

Английский язык:Средний уровень, совершенствую

Русский язык: Свободно владею

Украинский язык: Свободно владею

Компьютерные навыки: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Pecture Manager, FrontPage), OpenOffice, Advego Plagiatus, Unistall, FinePrint, Labtec WebCam, Torrent, Skype, Nero 7 Essentials, локальные сети, сеть Internet;

Графические редакторы – начальный уровень.

Навыки:

- навыки написания и редактирования статей;

- навыки оптимизации статей под поисковые системы с необходимой плотностью ключевых слов;

- навыки редактирования и продвижения сайтов;

- умение работать с большими объемами информации;

- умение ставить цели и добиваться результата.

Интересы: Литература (художественная и специализированная), в том числе пробы пера, кино, онлайн игры ММОРПГ

Образование:

Основное — высшее

Запорожский национальный университет, факультет экологии

Дополнительные сведения:

* В браке не состою

* Нет детей

Контактная информация

ICQ: 482035575

E-mail: [email protected]