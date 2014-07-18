Кирилл Редин Triumf-MarketingTriumf-Marketing
32 годаРоссия/Хабаровск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Интернет-агентство полного цикла
Создание сайтов, интернет-магазинов, одностраничников, промо-страниц под ключ.
Контекстная реклама, медийная реклама, SEO-продвижение.
Графический дизайн, промышленный дизайн, разработка логотипов, фирменных стилей.
Комплексное привлечение клиентов через интернет, с отчетностью в режиме online, постоянной аналитикой и подсчетом показателей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт автошколы158 просмотров
- Сайт для производителя металлочерепицы110 просмотров
- Натяжные потолки премиум-класса (сайт)110 просмотров
- Сайт для производителя сэндвич-панелей118 просмотров
- Сайта для компании по продаже домофонов104 просмотра
- Сайт для компании по энергоменеджменту107 просмотров
- Сайт медицинского центра104 просмотра
- Сайт для сети хостелов101 просмотр