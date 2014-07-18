Triumf-Marketing

Кирилл Редин Triumf-Marketing

 
32 годаРоссия/Хабаровск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Интернет-агентство полного цикла

Создание сайтов, интернет-магазинов, одностраничников, промо-страниц под ключ.

Контекстная реклама, медийная реклама, SEO-продвижение.

Графический дизайн, промышленный дизайн, разработка логотипов, фирменных стилей.

Комплексное привлечение клиентов через интернет, с отчетностью в режиме online, постоянной аналитикой и подсчетом показателей.