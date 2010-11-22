Хип-хоп

Журнал Rolling Stone назвал самым важным треком хип-хоп музыки "The Message" Грандмастера Флэша. Начиная с конца 80 годов, рэп подпитывает и технологическистилистически. В 2004 впервые за историю Грэмми в самой интересной "наджанровой" номинации — "за лучший альбом" — была присуждена OutKast. В сегоднешнем рэпе, как и везде, большую роль играют продюсеры, от которых зависит вся индустрия. В середине 2000-х наиболее востребованные хип-хоп-продюсеры — , Скотт СторчТимбалэндThe Neptunes — способствовали последующему освоению культуры фанка.