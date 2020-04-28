Качественно, быстро и со вкусом

Веб- дизайн, сайты на Tilda - основное направление деятельности.

Однако графический дизайн, типографика, ретушь изображений и коллажи- моя страсть, я внимательно слежу за последними тенденциями и уважаю классику, сделаю для вас визитки, логотипы и графику для соц. сетей, которые будут отражать концепцию на 100%.

Так же я профессиональный фотограф и качественно делаю естественную ретушь.

Портфолио - https://www.behance.net/atroshkova