Tro_pics

Анастасия Tro_pics

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественно, быстро и со вкусом

Веб- дизайн, сайты на Tilda - основное направление деятельности.

Однако графический дизайн, типографика, ретушь изображений и коллажи- моя страсть, я внимательно слежу за последними тенденциями и уважаю классику, сделаю для вас визитки, логотипы и графику для соц. сетей, которые будут отражать концепцию на 100%.

Так же я профессиональный фотограф и качественно делаю естественную ретушь.

Портфолио - https://www.behance.net/atroshkova

Портфолио

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $100от 3 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$7/час
от $200от 2 часов
нет рейтинга