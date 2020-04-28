Качественно, быстро и со вкусом
Веб- дизайн, сайты на Tilda - основное направление деятельности.
Однако графический дизайн, типографика, ретушь изображений и коллажи- моя страсть, я внимательно слежу за последними тенденциями и уважаю классику, сделаю для вас визитки, логотипы и графику для соц. сетей, которые будут отражать концепцию на 100%.
Так же я профессиональный фотограф и качественно делаю естественную ретушь.
Портфолио - https://www.behance.net/atroshkova
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Портфолио
- Дизайн продающих страниц70 просмотров
- Коллаж78 просмотров
- Фото и ретушь122 просмотра
- Плакат79 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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$5/час
от $100от 3 часов
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$7/час
от $200от 2 часов
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