TronJulG

Юлия Трончук TronJulG

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
junior HTML/CSS

Меня зовут Юлия, мне интересна вёрстка страниц (все виды верстки) + кроссбраузерность. 

Буду рада сотрудничеству и новым проектам!

Образование: 

1.  Курсы Spalah IT School - HTML / CSS

2.  HTML Academy: онлайн-курсы 

3.  ВУЗ - Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. 

     Архитектурный факультет, кафедра дизайна архитектурной среды, специалист

Опыт работы :

  -  наст. фрилансер  -  HTML/CSS coder

  -  Сентябрь 2015г. - по наст. фрилансер  -  диизайнер интерьеров 

  -  2010г. - сентябрь 2015г. "ООО "Институт "Укрпроектстройсервис"". 

     Архитектор, дизайнер интерьеров.

Личные качества:

   желание развиваться, обучаемость‚ внимательность, умение работать в коллективе, активная жизненная позиция