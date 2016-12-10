junior HTML/CSS

Меня зовут Юлия, мне интересна вёрстка страниц (все виды верстки) + кроссбраузерность.

Буду рада сотрудничеству и новым проектам!

Образование:

1. Курсы Spalah IT School - HTML / CSS

2. HTML Academy: онлайн-курсы

3. ВУЗ - Харьковский национальный университет строительства и архитектуры.

Архитектурный факультет, кафедра дизайна архитектурной среды, специалист

Опыт работы :

- наст. фрилансер - HTML/CSS coder

- Сентябрь 2015г. - по наст. фрилансер - диизайнер интерьеров

- 2010г. - сентябрь 2015г. "ООО "Институт "Укрпроектстройсервис"".

Архитектор, дизайнер интерьеров.

Личные качества:

желание развиваться, обучаемость‚ внимательность, умение работать в коллективе, активная жизненная позиция