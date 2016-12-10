junior HTML/CSS
Меня зовут Юлия, мне интересна вёрстка страниц (все виды верстки) + кроссбраузерность.
Буду рада сотрудничеству и новым проектам!
Образование:
1. Курсы Spalah IT School - HTML / CSS
2. HTML Academy: онлайн-курсы
3. ВУЗ - Харьковский национальный университет строительства и архитектуры.
Архитектурный факультет, кафедра дизайна архитектурной среды, специалист
Опыт работы :
- наст. фрилансер - HTML/CSS coder
- Сентябрь 2015г. - по наст. фрилансер - диизайнер интерьеров
- 2010г. - сентябрь 2015г. "ООО "Институт "Укрпроектстройсервис"".
Архитектор, дизайнер интерьеров.
Личные качества:
желание развиваться, обучаемость‚ внимательность, умение работать в коллективе, активная жизненная позиция