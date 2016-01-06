TrueWorkMan

Монтаж. Аудио/Видео.

Занимаюсь видеомонтажом более 5 лет. Имею огромный опыт в работе с разными сферами видео контента(начиная обычными видео - мейкерскими монтажами,и заканчивая работой с короткометражными фильмами). Принимаю работу практически любого типа за достаточно маленькую цену. Выполняю всю работу в срок и делаю всё очень ответственно.

Заказав монтаж у меня,вы останетесь довольными!

Skype : z890013

ПРИМЕРЫ МОИХ РАБОТ:

https://www.youtube.com/watch?v=IR7mAgrkgs4

http://www.youtube.com/watch?v=o6ZpTI-3-dE