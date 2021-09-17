Алексей Боровиков TruetextTruetext
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Являюсь создателем жанра образовательных песен. Более 20.000 аудитории слушателей. Более 300 написанных песен. Более миллиона прослушиваний.
Профессиональный гострайтер: успел поработать со многими именитыми исполнителями, стаж работы - более 7 лет.
Специализируюсь как на эстрадных стихах, песнях, так и на детских и подростковых работах.
Скорость заказа максимально высока: не более двух дней!
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