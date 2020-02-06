Здравствуйте, я являюсь видеомонтажером ушедшим из гру... А да ладно эту ересь, всё равно никто не будет читать, я бы точно не стал.

Я видеомонтажёр и сейчас вы просто увидите мои работы, этого я думаю для вас хватит с полна . Я хотел сюда загрузить материалы моих видео трудов, но мне не дают. Понятия не имею зачем тогда вообще этот блок. Вам словами сказать или как? Ладно, у меня обширный опыт работы над как малыми так и большими проектами в сфере: видеомонтажа(Premiere), озвучивания (Audution), анимации (Animate), векторной (illustrator) / растровой (Photoshop) графики, а также программирования на языке C++. Опыт именно работы в проектах в районе нескольких лет в каждой из этих областей, а дальше думайте сами. На других сайтах часто хотят работы в определённом разрешении, именно поэтому я указал программы, в которых сам работаю.