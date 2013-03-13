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Валерий
Trufan
Trufan
56 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Тексты, статьи, копирайтинг, рерайтинг
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Даниил
Robessar
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
63 отзыва
$8
10 баллов
12 лет назад
Автор для сайта мужской тематики
Валерий талантливый и обязательный исполнитель. Буду сотрудничать с ним в дальнейшем и вам рекомендую )
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Отзывы заказчиков
1
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