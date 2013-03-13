Trufan

Валерий Trufan

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Тексты, статьи, копирайтинг, рерайтинг

Отзывы заказчиков

Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Автор для сайта мужской тематики
Валерий талантливый и обязательный исполнитель. Буду сотрудничать с ним в дальнейшем и вам рекомендую )