Стремлюсь стать успешным, грамотным менеджером маркетплейсов

Добрый день, я рад знакомству . Меня зовут Никита , мне 22 года и я перешел из работы по найму в онлайн. Я с 15 лет работал по найму, искал средства дохода для своей жизни, нет мои родители не жестокие люди, меня растили в благополучной семье и по сей день такой остается, просто это мой характер - стремиться к достижению целей за счет своих сил. Я знаю цену деньгам и как они достаются . Я хочу уберечь старость моих близких от " рабства" по найму, я хочу своими силами обеспечить их жизнь. Я готов браться за любую интересную нишу и развиваться отдавая себя на 120%. Я готов перестраиваться и работать на результат, я буду рад поработать с вами. Спасибо за внимание ! До связи!