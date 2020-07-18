TsarAD

Артемий TsarAD

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Перевод, рерайтинг статей и документов. Написание объявлений и статей. Создание литературных обзоров.

Здравствуйте, 

Меня зовут Артемий Цареградский. На рынке рерайтинга и копирайтинга я с января 2020 года.  Будучи студентом занимался написанием литературных обзоров к курсовым работам, а также переводом статей. Работая в молодежной организации AIESEC в департаменте маркетинга занимался написанием объявлений о наборе в команды а также рекламных статей. 

Буду рад заказам!