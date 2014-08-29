Дизайнер интерьера, архитектор, декоратор

Дизайнер интерьера, архитектор, декоратор

Создам идеальный дизайн специально для Вас!!!

Опыт в создании профессиональных и стильных интерьеров больше 6-ти лет.

Ссылка на портфолио:

https://plus.google.com/photos/111935472952833897005/albums/5705583650345761809

http://1drv.ms/S9ggz0

Цель:

Умение создавать полное осуществление дизайн проекта интерьера, авторский надзор.

Я специализируемся на дизайне квартир, коттеджей, домов, офисов, ресторанов любого класса в

современном и классическом стиле!

[email protected]

063 425 82 25