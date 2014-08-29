Tsenkov_max

Максим Tsenkov_max

 
34 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайнер интерьера, архитектор, декоратор

Дизайнер интерьера, архитектор, декоратор

Создам идеальный дизайн специально для Вас!!!

Опыт в создании профессиональных и стильных интерьеров больше 6-ти лет.

Ссылка на портфолио:

https://plus.google.com/photos/111935472952833897005/albums/5705583650345761809

http://1drv.ms/S9ggz0

Цель:

Умение создавать полное осуществление дизайн проекта интерьера, авторский надзор.

Я специализируемся на дизайне квартир, коттеджей, домов, офисов, ресторанов любого класса в

современном и классическом стиле!

[email protected]

063 425 82 25

Дизайн квартиры
Портфолио
Отзывы заказчиков
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Подготовить дизайн-проект барной стойки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
maestroant
Антон 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Дизайн квартиры
Все на высшем уровне!
Четко поставленные задачи, оплата в срок и всегда на связи! Рекомендую
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $10
от 7 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
1 отзыв
от $6
от 7 дней
нет рейтинга