Дизайнер интерьера, архитектор, декоратор
Дизайнер интерьера, архитектор, декоратор
Создам идеальный дизайн специально для Вас!!!
Опыт в создании профессиональных и стильных интерьеров больше 6-ти лет.
Ссылка на портфолио:
https://plus.google.com/photos/111935472952833897005/albums/5705583650345761809
Цель:
Умение создавать полное осуществление дизайн проекта интерьера, авторский надзор.
Я специализируемся на дизайне квартир, коттеджей, домов, офисов, ресторанов любого класса в
современном и классическом стиле!
063 425 82 25
Портфолио
- Интерьер в стиле Лофт414 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$350
10 баллов
9 лет назад
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи, оплата в срок и всегда на связи! Рекомендую
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