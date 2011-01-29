Tsilya

Тадеушевич Tsilya

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$67
10 баллов
13 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей на англ.
Написание статей
Замечательный и успешный проект с Александром, во время работы получила массу удовольствия! Буду рада поработать вместе снова! =)
Заказывал у Юлии статьи на английском языке, работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Приятный в общении и в работе человек, ставлю 10 баллов! Буду обращаться еще. Спасибо
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