Требуется человек, для создания сайтов под ключ. Нужно сделать два сайта, тематика программы. На сайте будет описание программ (1500-2000 символов), скриншоты ее и кнопка скачать. Где то по 20 статей на сайт. Требуется создание под ...
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- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей на английском языке. Жду ваших предложений. СпасибоКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт, тематика софт. Шаблон там сейчас стоит корявенький, а нужно что бы все было красиво :) Вообщем нужно устновить шаблон и пару доп. модулей. Ваши предложения по цене, желательно с примерами. спасибоДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Все что нужно исправить на скрине. Спасибо.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен журналист на сайт по программам на постоянную работу. В день 3-5 статей по ~1,5к символов + картинка к программе и 2-3 скриншота по установке или работе программы + файл на мой файлообменник с ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Появился вирус на сайте, нужен человек, который сможет найти его и удалить. Антивирус выдает что на на сайте вредоносная ссылка.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$67
10 баллов
13 лет назад
Написание статей
Замечательный и успешный проект с Александром, во время работы получила массу удовольствия! Буду рада поработать вместе снова! =)
Ответный отзыв
Заказывал у Юлии статьи на английском языке, работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Приятный в общении и в работе человек, ставлю 10 баллов! Буду обращаться еще. Спасибо