TsukiSinker

Наборщик текстов, редактирование, рерайтинг, оформление, верстание
Здравствуйте. Меня зовут Киселькова Светлана Викторовна, мне 17 лет. Я уверенный пользователь ПК, владею Microsoft Office на высоком уровне, работаю с Adobe Photoshop полтора года, грамотна, коммуникабельна, быстро уясняю поставленную мне задачу и четко выполняю её ровно в срок. Отличное знание русского языка (победитель 3 городских олимпиад по русскому языку). Являюсь бета-тестером на сайте http://ficbook.net/ и других сообществах начинающих писателей. Сильные стороны:
- Исправление орфографических и пунктуационных ошибок;
- Правильное и грамотное построение предложений;
- Оформление и выделение прямой речи;
- Богатый словарный запас, помогаю избавиться от тавтологии.
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