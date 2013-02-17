TsukiSinker

Наборщик текстов, редактирование, рерайтинг, оформление, верстание

Здравствуйте. Меня зовут Киселькова Светлана Викторовна, мне 17 лет. Я уверенный пользователь ПК, владею Microsoft Office на высоком уровне, работаю с Adobe Photoshop полтора года, грамотна, коммуникабельна, быстро уясняю поставленную мне задачу и четко выполняю её ровно в срок. Отличное знание русского языка (победитель 3 городских олимпиад по русскому языку). Являюсь бета-тестером на сайте http://ficbook.net/ и других сообществах начинающих писателей. Сильные стороны:

- Исправление орфографических и пунктуационных ошибок;

- Правильное и грамотное построение предложений;

- Оформление и выделение прямой речи;

- Богатый словарный запас, помогаю избавиться от тавтологии.